Jind News: शिविर में आईपीएस के जन्मदिन पर किया रक्तदान

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जींद। राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला मालवी में सर्वजातीय भाईचारा मंच और युवा संगठन की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया। आईजी शशांक आनंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित शिविर में 45 युवाओं ने रक्तदान किया। शिविर के सहयोगी राष्ट्रपति अवार्डी सुभाष ढिगाना और डॉ. योगेश नांदल ने बताया कि रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान कर जरूरतमंदों की मदद का संदेश दिया। संवाद