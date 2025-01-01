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Jind News: शिविर में आईपीएस के जन्मदिन पर किया रक्तदान

Sat, 07 Nov 2026 12:46 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:46 AM IST
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Blood donation was carried out on the IPS officer's birthday.
फोटो 06जेएनडी12-रक्तदाता का हौंसला बढ़ाते हुए पूर्व पुलिस महानिदेशक रंजीव सिंह दलाल। स्रोत ग्रा
जींद। राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला मालवी में सर्वजातीय भाईचारा मंच और युवा संगठन की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया। आईजी शशांक आनंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित शिविर में 45 युवाओं ने रक्तदान किया। शिविर के सहयोगी राष्ट्रपति अवार्डी सुभाष ढिगाना और डॉ. योगेश नांदल ने बताया कि रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान कर जरूरतमंदों की मदद का संदेश दिया। संवाद
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