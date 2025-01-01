Jind News: एशियाड गोल्ड मेडलिस्ट डीएसपी मंजीत सिंह को किया सम्मानित

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इस अवसर पर मंजीत सिंह को प्रशस्ति-पत्र, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का बधाई संदेश सोसायटी के मैनेजर अनिल श्योकंद ने पढ़कर सुनाया। संदेश में चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि जिस जज्बे से मंजीत सिंह ने ट्रैक पर तिरंगा लहराया, उसी जज्बे से अब वर्दी में न्याय की दौड़ जीतेंगे।आरजीएम प्रिंसिपल डॉ. जगतवीर सिंह ने कहा कि मंजीत सिंह ने खेल के मैदान में इतिहास रचा है और अब पुलिस सेवा में भी उसी जुनून के साथ देश व समाज की सेवा करेंगे। वक्ताओं ने कहा कि उनकी उपलब्धियां और डीएसपी पद पर नियुक्ति बांगर क्षेत्र के हजारों युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक हैं।समारोह में सज्जन श्योकंद और जगदीश उझाना सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।