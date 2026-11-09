Jind News: 1600 मीटर दौड़ में अंकुश कुमार प्रथम और राजदीप रहे द्वितीय, बुजुर्गों की दौड़ भी रही आकर्षण का केंद्र

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शहीद भगत सिंह इंकलाब मंच हरियाणा के अध्यक्ष एवं पूर्व सरपंच डॉ. जोगिंद्र श्योकंद ने बताया कि 1600 मीटर दौड़ में अंकुश कुमार ने प्रथम और राजदीप ने द्वितीय स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 30 खिलाड़ियों को नकद राशि, मेडल और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।प्रतियोगिता में बुजुर्गों की दौड़ भी आकर्षण का केंद्र रही। इसमें जगदीश ने पहला, दिलबाग ने दूसरा, जबकि भाना और बलवान फौजी ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया। विजेताओं को हुक्का और नकद राशि देकर सम्मानित किया गया।आयोजकों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की खेल प्रतियोगिताओं से स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलों से जुड़ने की प्रेरणा मिलती है। समापन समारोह में अमित बड़नपुर, सरपंच गगनदीप श्योकंद, संजय और दौला बड़नपुर मौजूद रहे।