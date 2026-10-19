Jind News: नशीला पदार्थ देकर विवाहिता से दुष्कर्म का आरोप

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पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि उसकी पति से अनबन चल रही है। तलाक के लिए अदालत में केस विचाराधीन है। इसी बीच आरोपी बाबरा मोहल्ला निवासी नितिन सचदेवा उसके संपर्क में आया। आरोपी ने नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके साथ गलत काम किया। पिछले तीन साल से आरोपी उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। अर्बन एस्टेट थाना प्रभारी कवलजीत सिंह का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

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रोहतक। अर्बन एस्टेट थाना क्षेत्र की एक विवाहिता ने बाबरा मोहल्ले के युवक ने नशीला पदार्थ देकर यौन शोषण किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।