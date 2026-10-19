Jind News: शहर की कई कॉलोनियों में आज रहेगी बिजली गुल
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 03:05 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 03:05 AM IST
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रोहतक। शहर के दिल्ली बाईपास फीडर की सोमवार को बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। 11 केवी दिल्ली बाईपास पर सुबह 10 से दोपहर एक बजे मरम्मत कार्य किया जाएगा। इस दौरान विनय नगर, पेट्रोल पंप के साथ वाली गली, सर्किट हाउस व दिल्ली बाईपास एरिया की सप्लाई बंद रहेगी।
11 केवी तिलक नगर फीडर पर सुबह 10 से दोपहर एक बजे मरम्मत कार्य किया जाएगा। इस दौरान तिलक नगर, कमल कॉलोनी, भारत कॉलोनी, दिल्ली रोड, पंजाब तयार, संगरीला होटल, अनीश मोटर वर्कशॉप, तिलक नगर गली नंबर-4, तिलक नगर गली नंबर-6, तिलक नगर गली नंबर-8, यूको बैंक, शुभ डेंटल हॉस्पिटल, तिलक नगर गली नंबर-10, केनरा बैंक, तिलक नगर गली नंबर-11, तिलक नगर गली नंबर-12-19 की सप्लाई बंद रहेगी।
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11 केवी तिलक नगर फीडर पर सुबह 10 से दोपहर एक बजे मरम्मत कार्य किया जाएगा। इस दौरान तिलक नगर, कमल कॉलोनी, भारत कॉलोनी, दिल्ली रोड, पंजाब तयार, संगरीला होटल, अनीश मोटर वर्कशॉप, तिलक नगर गली नंबर-4, तिलक नगर गली नंबर-6, तिलक नगर गली नंबर-8, यूको बैंक, शुभ डेंटल हॉस्पिटल, तिलक नगर गली नंबर-10, केनरा बैंक, तिलक नगर गली नंबर-11, तिलक नगर गली नंबर-12-19 की सप्लाई बंद रहेगी।
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