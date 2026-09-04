Jind News: चोरी के मामले में आरोपी गिरफ्तार, इको गाड़ी बरामद

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उचाना। पुलिस ने चोरी के मामले में हिसार के उकलाना निवासी रमेश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से इको गाड़ी बरामद कर ली है। उचाना निवासी पवन ने एफआईआर में बताया था कि उसने अपनी इको गाड़ी दुकान के अंदर खड़ी की थी। सुबह उठकर देखा तो गाड़ी वहां नहीं मिली। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ चोरी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर उकलाना निवासी रमेश को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी चंद्रपाल ने बताया कि इस मामले में आरोपी उकलाना निवासी रमेश को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। संवाद