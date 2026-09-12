Jind News: शराब बेचने का आरोपी गिरफ्तार

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सीआईए प्रभारी सुखदेव सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि गांव में एक व्यक्ति अपनी दुकान पर अवैध रूप से देशी ठेका शराब रखकर बेच रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने दुकान पर छापा मारा। तलाशी के दौरान वहां से 23 बोतल देशी ठेका शराब बरामद हुई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। संवाद

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नरवाना। सीआईए नरवाना की टीम ने मखंड गांव में एक दुकान पर छापा मारकर 23 बोतल देशी ठेका शराब बरामद की है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान रोहताश उर्फ तोशा निवासी मखंड के रूप में हुई है।