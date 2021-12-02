Jind News: मनोहरपुर में मोलू नंबरदार के घर से पीडब्ल्यूडी सड़क तक बनेगी गली

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गली बनने से लंबे समय से आवागमन में परेशानी झेल रहे ग्रामीणों को राहत मिलने की उम्मीद है। गांव में संबंधित गली का निर्माण कार्य अधूरा होने के कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। गली में जलभराव रहने से रास्ते से निकलना मुश्किल हो जाता था। खासकर पैदल आने-जाने वाले ग्रामीणों को परेशानी होती थी।पानी जमा रहने से लोगों को रास्ता इस्तेमाल करने में दिक्कत आती थी। अब शेष निर्माण कार्य पूरा होने के बाद गली की स्थिति में सुधार होने और जलभराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।गली का निर्माण पूरा होने से ग्रामीणों को घरों से मुख्य सड़क तक आने-जाने में सुविधा मिलेगी। रास्ता बेहतर होने से रोजमर्रा के कामों के लिए आवागमन आसान होगा। बारिश के दौरान पानी जमा होने की समस्या कम करने में भी निर्माण कार्य मददगार हो सकता है। इससे स्थानीय निवासियों को राहत मिलेगी और गांव में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ेगा।गली निर्माण के लिए टेंडर लगाया गया है। इस गली में आए दिन जलभराव रहता था। ग्रामीणों की मांग के अनुसार अब गली का दोबारा से निर्माण करवाया जाएगा। इस पर 6.69 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी।