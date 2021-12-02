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Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   A street will be built from Molu Numberdar's house to the PWD road in Manoharpur.

Jind News: मनोहरपुर में मोलू नंबरदार के घर से पीडब्ल्यूडी सड़क तक बनेगी गली

Mon, 19 Oct 2026 12:14 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:14 AM IST
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A street will be built from Molu Numberdar's house to the PWD road in Manoharpur.
जींद। जिले के गांव मनोहरपुर में मोलू नंबरदार के घर से पीडब्ल्यूडी सड़क तक गली निर्माण का बचा हुआ कार्य पूरा करवाया जाएगा। इसके लिए पंचायत राज विभाग के कार्यकारी अभियंता कार्यालय की ओर से 6 लाख 69 हजार 312 रुपये का टेंडर जारी किया गया है। निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 60 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।
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गली बनने से लंबे समय से आवागमन में परेशानी झेल रहे ग्रामीणों को राहत मिलने की उम्मीद है। गांव में संबंधित गली का निर्माण कार्य अधूरा होने के कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। गली में जलभराव रहने से रास्ते से निकलना मुश्किल हो जाता था। खासकर पैदल आने-जाने वाले ग्रामीणों को परेशानी होती थी।
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पानी जमा रहने से लोगों को रास्ता इस्तेमाल करने में दिक्कत आती थी। अब शेष निर्माण कार्य पूरा होने के बाद गली की स्थिति में सुधार होने और जलभराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।
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गली का निर्माण पूरा होने से ग्रामीणों को घरों से मुख्य सड़क तक आने-जाने में सुविधा मिलेगी। रास्ता बेहतर होने से रोजमर्रा के कामों के लिए आवागमन आसान होगा। बारिश के दौरान पानी जमा होने की समस्या कम करने में भी निर्माण कार्य मददगार हो सकता है। इससे स्थानीय निवासियों को राहत मिलेगी और गांव में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ेगा।

वर्जन
गली निर्माण के लिए टेंडर लगाया गया है। इस गली में आए दिन जलभराव रहता था। ग्रामीणों की मांग के अनुसार अब गली का दोबारा से निर्माण करवाया जाएगा। इस पर 6.69 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी। -पोषण कन्यान, एक्सईन पंचायती राज विभाग जींद
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