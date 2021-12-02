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क्षेत्र के लोग लंबे समय से खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जुलाना रेलवे स्टेशन पर विशेष ट्रेन के ठहराव की मांग कर रहे थे। रेलवे के इस फैसले से यात्रियों को अब दूसरे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ने के लिए अतिरिक्त सफर नहीं करना पड़ेगा। साथ ही निजी वाहनों पर निर्भरता भी कम होगी।निर्धारित समय सारिणी के अनुसार ट्रेन कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से रात 11:30 बजे रवाना होगी। यह रात 1:40 बजे जुलाना पहुंचेगी। यहां दो मिनट के ठहराव के बाद रात 1:42 बजे फुलेरा के लिए रवाना हो जाएगी।ट्रेन सुबह 8:30 बजे फुलेरा रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन सुबह 9:50 बजे फुलेरा से चलेगी और दोपहर 3:57 बजे जुलाना पहुंचेगी। ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए 12 साधारण श्रेणी के डिब्बे और दो गार्ड डिब्बे सहित कुल 14 डिब्बे लगाए गए हैं। चार दिन के इस विशेष संचालन से क्षेत्र के श्रद्धालुओं को खाटू श्याम की यात्रा के लिए रेल सुविधा मिलेगी।स्टेशन मास्टर चंद्रप्रकाश ने बताया कि रेलवे की निर्धारित समय सारिणी के अनुसार विशेष ट्रेन के संचालन और जुलाना स्टेशन पर ठहराव की व्यवस्था की गई है। यह ट्रेन 19 नवंबर से 22 नवंबर तक कुरुक्षेत्र और फुलेरा के बीच संचालित होगी। इस विशेष रेल सेवा से क्षेत्र के श्रद्धालुओं को खाटू श्याम के दर्शन के लिए राजस्थान पहुंचने में काफी सुविधा मिलेगी।