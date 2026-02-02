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Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   A rented house in Vikas Nagar was raided and two women were arrested with 55.20 grams of smack.

Jind News: विकास नगर में किराये के मकान पर छापा, 55.20 ग्राम स्मैक के साथ दो महिलाएं गिरफ्तार

Thu, 15 Oct 2026 12:24 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:24 AM IST
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A rented house in Vikas Nagar was raided and two women were arrested with 55.20 grams of smack.
फोटो 14जेएनडी12-स्मैक के साथ पकड़ी गई महिलाओं को ले जाते हुए पुलिस। स्रोत पुलिस
जींद। विकास नगर में नशीले पदार्थों की बिक्री की सूचना पर रोहतक रोड चौकी पुलिस ने एक किराये के मकान पर दबिश देकर दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से कुल 55.20 ग्राम स्मैक बरामद की है। दोनों के खिलाफ शहर थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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रोहतक रोड चौकी प्रभारी अमित कुमार की टीम रेलवे पुल के नीचे गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि विकास नगर में किराये के मकान में दो महिलाएं नशीले पदार्थ बेच रही हैं। पुलिस ने मौके पर दबिश देकर कैथल जिले के सीवन निवासी नीलम और हिसार जिले के सिसाय निवासी मूर्ति को गिरफ्तार किया। नीलम फिलहाल जीद के विकास नगर में रह रही थी।
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पुलिस के अनुसार, तलाशी के दौरान नीलम से 35.50 ग्राम और मूर्ति से 19.70 ग्राम स्मैक बरामद हुई। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि दोनों महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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