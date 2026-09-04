फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   A borehole will be installed in Naguran at a cost of Rs 15 lakh, providing pure drinking water to the people.

Jind News: नगूरां में 15 लाख से लगेगा बोर लोगों को मिलेगा शुद्ध पेयजल

Fri, 04 Sep 2026 11:48 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:48 PM IST
विज्ञापन
A borehole will be installed in Naguran at a cost of Rs 15 lakh, providing pure drinking water to the people.
जींद। नगूरां गांव में असंध मार्ग के साथ लगती कॉलोनी के लोगों को जल्द ही पेयजल संकट से राहत मिलने की उम्मीद है। मैकेनिकल विभाग ने कॉलोनी में करीब 15 लाख रुपये की लागत से बोर लगाने को मंजूरी दे दी है। जलापूर्ति विभाग की ओर से जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बोर के लिए टेंडर लगाया जाएगा। इसके बाद करीब एक-दो सप्ताह में काम शुरू होने की उम्मीद है।
विज्ञापन


गांव के सरपंच प्रतिनिधि कुलदीप ने बताया कि असंध मार्ग के साथ लगती कॉलोनी में लंबे समय से पीने के पानी की समस्या बनी हुई थी।
कॉलोनी के लोग कई बार पंचायत के पास पेयजल उपलब्ध करवाने की मांग लेकर पहुंचे थे।
पंचायत के पास पर्याप्त फंड नहीं होने के कारण समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा था। नगूरां जलघर से कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति देने का प्रयास भी किया गया लेकिन लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल सका।
विज्ञापन

इसके बाद पंचायत ने विभाग के उच्चाधिकारियों के समक्ष मामला उठाया। अब विभाग ने करीब 15 लाख रुपये की लागत से बोर लगाने की मंजूरी दे दी है। इससे कॉलोनी के लोगों को पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed