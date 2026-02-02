फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   50 out of 55 candidates selected in the employment fair

Jind News: रोजगार मेले में 55 अभ्यर्थियों में से 50 का चयन

Thu, 15 Oct 2026 12:28 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:28 AM IST
विज्ञापन
50 out of 55 candidates selected in the employment fair
फोटो 14जेएनडी30-आईटीआई में लगे मेले में मौजूद कंपनी अ​धिकारी और बच्चे। स्रोत संस्थान
जींद। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार एवं अप्रेंटिसशिप कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया। इसमें कुल 55 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 50 का चयन किया गया। प्लेसमेंट में लुबॉइल फिल्ट्रेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, आईएमटी बिनौला, हरियाणा की भर्ती टीम ने अभ्यर्थियों की योग्यता और तकनीकी दक्षता के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की। प्रधानाचार्य प्रवेश कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित इस कैंपस प्लेसमेंट में आईटीआई की सभी ट्रेडों के अभ्यर्थियों को रोजगार और अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध करवाए गए। चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा नियुक्ति पत्र दिए जाने की जानकारी दी गई। प्रधानाचार्य ने कहा कि कैंपस प्लेसमेंट प्रशिक्षुओं को सीधे उद्योगों से जोड़ने का प्रभावी माध्यम हैं। इससे युवाओं को अपनी तकनीकी दक्षता के अनुरूप रोजगार और अप्रेंटिसशिप पाने का अवसर मिलता है। संस्थान की ओर से भविष्य में भी अधिक से अधिक कंपनियों को आमंत्रित कर ऐसे आयोजन किए जाएंगे, ताकि प्रशिक्षुओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed