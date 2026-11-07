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Jhajjar-Bahadurgarh News: सत्यापन के बिना यूथ गेम्स में नहीं खेल पाएंगे पहलवान

Sat, 07 Nov 2026 02:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:08 AM IST
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Wrestlers will not be able to compete in the Youth Games without verification.
सोनीपत। तेलंगाना में होने वाले आठवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कुश्ती प्रतियोगिता में चयनित पहलवानों के लिए भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) ने आयु सत्यापन अनिवार्य कर दिया है।
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संघ की ओर से जारी सर्कुलर में सभी चयनित पहलवानों को 11 नवंबर तक आयु सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय सीमा में सत्यापन नहीं कराने वाले पहलवानों को प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर गंवाना पड़ सकता है।
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भारतीय कुश्ती संघ के निर्देशानुसार आयु सत्यापन की प्रक्रिया डब्ल्यूएफआई कार्यालय के माध्यम से पूरी की जाएगी। इसके लिए पहलवानों को अपने आधार कार्ड से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी उपलब्ध कराना होगा।
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खास बात यह है कि सत्यापन की सुविधा टेलीफोन के माध्यम से भी उपलब्ध रहेगी, जिससे पहलवानों को प्रक्रिया पूरी करने में आसानी होगी। संघ की ओर से जारी सूचना के मुताबिक आयु सत्यापन की सुविधा 11 नवंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। इसके लिए प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक संपर्क किया जा सकेगा। पहलवानों को निर्धारित अवधि में सत्यापन कराना होगा।
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