Jhajjar-Bahadurgarh News: नूना माजरा और परनाला से दो बाइक चोरी

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बहादुरगढ़। क्षेत्र में दो अलग स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने वाहन मालिकों की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव नूना माजरा निवासी देवानंद ने सदर थाना पुलिस को बताया कि उनकी मोटरसाइकिल 28 अगस्त को बस अड्डे से चोरी हुई। वह बाइक खड़ी कर निजी काम से एचएल सिटी गए थे। देर शाम लौटने पर उन्हें बाइक गायब मिली। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा। वहीं, लाइनपार के माया विहार निवासी इन्द्रेश ने भी शिकायत दर्ज कराई। उनकी बाइक 27 अगस्त को परनाला स्थित एक फैक्टरी के बाहर से चोरी हुई। इन्द्रेश काम पर गए थे और लौटने पर बाइक नहीं मिली। लाइनपार थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। संवाद