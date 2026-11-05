Jhajjar-Bahadurgarh News: सेवानिवृत्त प्राचार्य महेंद्र सिंह देशवाल को दी श्रद्धांजलि

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इस दौरान परिजनों, शिक्षाविदों, मित्रों और शुभचिंतकों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं। महेंद्र सिंह देशवाल का 25 अक्तूबर 2026 को 80 वर्ष की आयु में सेक्टर-2 स्थित उनके आवास पर निधन हो गया था। वे हनुमान मंदिर एवं धर्मशाला के संस्थापक सदस्य और संयोजक भी रहे। संवाद

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बहादुरगढ़। नेहरू पार्क के समाजसेवी एवं सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह देशवाल (जसौर खेड़ी) की श्रद्धांजलि सभा एवं रस्म पगड़ी सेक्टर-2 स्थित भगवान परशुराम धर्मशाला, गौरी शंकर मंदिर में आयोजित की गई।