Jhajjar-Bahadurgarh News: बहादुरगढ़ में 27.8 एमएम बारिश से छह डिग्री गिरा तापमान, जलभराव से बढ़ी परेशानी

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वीरवार सुबह आसमान बादलों से ढका रहा और बारिश हुई। करीब 10 बजे हल्की धूप निकली लेकिन कुछ देर बाद फिर बादल छा गए। इसके बाद दिनभर रुक-रुककर हल्की और तेज बारिश होती रही। बारिश के कारण मौसम में ठंडक बढ़ गई और लोगों को सर्दी का अहसास होने लगा। अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में छह डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को भी तेज बारिश की संभावना है।बारिश के बावजूद शहर की हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ। सुबह सात बजे एक्यूआई 208 दर्ज किया गया था, जो दोपहर बाद तीन बजे बढ़कर 220 पर पहुंच गया। हवा की गुणवत्ता ऑरेंज जोन में बनी रही। ऐसे में बारिश के बाद भी लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिल सकी।बारिश के बाद झील मोहल्ला, बागवाला मोहल्ला, छोटूराम नगर, रेलवे रोड, बाजार क्षेत्र, मांडोठी, महाबीर पार्क, बराही फाटक और आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के पार्ट-ए व बी सहित कई जगहों पर जलभराव हो गया। सेक्टर-6 की सड़कों और बहादुरगढ़ सिटी मेट्रो स्टेशन के नीचे भी पानी जमा हो गया। जलनिकासी की व्यवस्था प्रभावित होने के कारण सड़कों पर पानी जमा रहा। ऐसे में दोबारा बारिश होने पर जलभराव की समस्या बढ़ सकती है।फोटो 81 : आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र की सड़क पर जमा बारिश के पानी से गुजरता वाहन। संवादफोटो 82 : पुराना बराही रोड पर बारिश के बीच अपने गंतव्य की ओर जाते लोग। संवादफोटो 83 : बारिश के दौरान अपने गंतव्य की ओर जाती महिलाएं। संवाद