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Jhajjar-Bahadurgarh News: सुखचैन धनखड़ का 10 नवंबर को होगा सम्मान

Sat, 07 Nov 2026 12:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:36 AM IST
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Sukhchain Dhankhar will be felicitated on November 10.
बादली। जापान के आइची-नागोया में आयोजित पांचवें पैरा एशियन गेम्स 2026 में जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीतने वाले गांव गोयला कलां निवासी पैरा एथलीट सुखचैन धनखड़ का 10 नवंबर को सम्मान किया जाएगा। गांव में पंचायत और ग्रामीणों के सहयोग से सम्मान समारोह एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा।
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सुखचैन धनखड़ ने पैरा एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया था। उनकी इस उपलब्धि से गांव सहित पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने उनकी उपलब्धि पर सम्मान समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया है।
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