हवा दमघोंटू : एक्यूआई 343, दिवाली बाद 400 पार जाने की आशंका

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इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याएं हो सकती हैं। नागरिक अस्पताल में भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। 15 दिन पहले जहां रोजाना 50 से 60 मरीज पहुंचते थे, वहीं अब यह संख्या करीब 100 हो गई है। इनमें अधिकतर मरीज सांस संबंधी शिकायतों के साथ आ रहे हैं।प्रदूषण नियंत्रण के लिए सीएक्यूएम की ओर से ग्रैप-2 लागू किया गया है, लेकिन शहर में इसके नियमों की पालना पर सवाल उठ रहे हैं। मुख्य सड़कों पर नियमित पानी का छिड़काव नहीं हो रहा है। कई जगह बिना पानी डाले ही सफाई की जा रही है। इससे धूल हवा में फैल रही है। मशीनों से सफाई की व्यवस्था भी नियमित और प्रभावी नहीं है।नागरिक अस्पताल के फिजिशियन डॉ. यश ने बताया कि खराब हवा का असर लोगों की सेहत पर दिखाई देने लगा है। अस्थमा, एलर्जी और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को अधिक परेशानी हो रही है। प्रदूषण के कारण पहले से बीमार लोगों की दिक्कत बढ़ सकती है। बच्चों और बुजुर्गों को भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। अस्थमा और डायबिटीज के मरीजों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए।प्रदूषण से बचाव के लिए ये बरतें सावधानियांनागरिक अस्पताल के फिजिशियन डॉ. सुखपाल ने बताया कि प्रदूषण का स्तर अधिक होने पर सुबह और देर शाम अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचना चाहिए। बाहर जाते समय अच्छी गुणवत्ता वाला एन-95 मास्क पहनें। अस्थमा और सांस के मरीज निर्धारित दवाएं और इनहेलर नियमित रूप से लेते रहें। घरों में खिड़की-दरवाजे जरूरत के अनुसार बंद रखें और धूल व धुएं से बचें। आंखों में जलन या सांस लेने में परेशानी होने पर चिकित्सक से परामर्श लें। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए।बहादुरगढ़ में एक्यूआई का स्तरतारीख एक्यूआई1 नवंबर2312 नवंबर2973 नवंबर3654 नवंबर3245 नवंबर342बहादुरगढ़ में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसे कम करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वीरवार को शहर का एक्यूआई 343 दर्ज किया गया।सुनील श्योराण, क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बहादुरगढ़।-फोटो 87: सेक्टर-6 की सड़कों पर टैंकर से किया जा रहा पानी का छिड़काव। संवाद-फोटो 88 : वीरवार की सुबह प्रदूषण के कारण हल्के नजर आए सूर्य देव। संवाद-फोटो 89 : नागरिक अस्पताल में प्रदूषण के कारण बीमारी की चपेट में आए लोग इलाज कराने पहुंचे। संवाद