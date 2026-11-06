Jhajjar-Bahadurgarh News: अंडर-23 क्रिकेट में सम्मी कादयान का प्रदर्शन कमजोर

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सम्मी कादयान ने गेंदबाजी करते हुए पहली पारी में दो विकेट हासिल किए। वहीं, बल्लेबाजी में उनका प्रदर्शन कमजोर रहा। उन्होंने पहली पारी में 13 और दूसरी पारी में केवल एक रन बनाया। संवाद

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झज्जर। अंडर-23 कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी के लीग मुकाबले में हरियाणा की टीम को कर्नाटक के खिलाफ पारी और 83 रन से हार का सामना करना पड़ा। मैच में बेरी निवासी सम्मी कादयान का प्रदर्शन कमजोर रहा। रोहतक के लाहली स्थित चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में कर्नाटक ने पहली पारी में 383 रन बनाए। जवाब में हरियाणा की टीम 78 रन पर सिमट गई और उसे फॉलोऑन खेलना पड़ा। दूसरी पारी में भी हरियाणा की टीम 222 रन ही बना सकी।