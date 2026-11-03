फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jhajjar/Bahadurgarh News ›   Resolution camps are an excellent platform for addressing public grievances: ADC

समाधान शिविर जनसमस्याओं के समाधान का बेहतरीन प्लेटफार्म : एडीसी

Tue, 03 Nov 2026 02:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:35 AM IST
विज्ञापन
Resolution camps are an excellent platform for addressing public grievances: ADC
झज्जर। लघु सचिवालय सभागार में सोमवार को आयोजित समाधान शिविर में एडीसी जगनिवास ने नागरिकों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

शिविर में नागरिक परिवार पहचान पत्र, आयुष्मान कार्ड और सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याएं लेकर पहुंचे। इसके अलावा पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतें भी रखीं। एडीसी ने अधिकारियों को प्रत्येक मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया।
विज्ञापन

एडीसी ने कहा कि समाधान शिविरों का उद्देश्य केवल शिकायतें सुनना नहीं, बल्कि लोगों को प्रभावी समाधान उपलब्ध करवाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों को दर्ज करने तक सीमित न रहें। उनके निपटारे की प्रक्रिया पर भी नियमित निगरानी रखें।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन समाधान शिविरों में प्राप्त शिकायतों की लगातार समीक्षा कर रहा है। अधिकांश शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। लंबित मामलों के निपटारे के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed