Jhajjar-Bahadurgarh News: हरियाणा की 60 साल की विकास यात्रा और सांस्कृतिक विरासत को किया याद

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कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संबोधन का सीधा प्रसारण भी किया गया। डीसी वर्षा खांगवाल ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह की शुरुआत वंदे मातरम से हुई। कुरुक्षेत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हरियाणा की हीरक जयंती के लोगो का विमोचन भी किया।डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि प्रदेश का छह दशक का सफर संघर्षों, उपलब्धियों और विकास के विभिन्न पड़ावों से जुड़ा है। नई पीढ़ी को भी प्रदेश के गौरवशाली इतिहास से परिचित करवाना चाहिए।समारोह में शिक्षा विभाग की मोनिका और मुकेश की ओर से तैयार रंगोली के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, विकास और सरकारी योजनाओं को दर्शाया गया। हरियाणवी कलाकार गणेश नूनवाल और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नूना माजरा की छात्राओं ने लोकनृत्य की प्रस्तुति दी।इस अवसर पर एडीसी जगनिवास, एसडीएम विशाल कुमार, रेणुका नांदल, सीटीएम ऋतु, डीएफओ साहिति रेड्डी, डीआरओ मनवीर सिंह, डीईओ रतींद्र सिंह, डीडीपीओ निशा तंवर और डीआईपीआरओ दिनेश कुमार मौजूद रहे।हर हरियाणावासी के लिए गर्व का अवसर : राजेश जूनविधायक राजेश जून ने कहा कि प्रदेश के 60 वर्ष पूरे होना हर हरियाणावासी के लिए गर्व और उत्सव का अवसर है। यह आयोजन प्रदेश की विकास यात्रा, ऐतिहासिक उपलब्धियों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को याद करने का अवसर है।