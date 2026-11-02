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Jhajjar-Bahadurgarh News: हरियाणा की 60 साल की विकास यात्रा और सांस्कृतिक विरासत को किया याद

Mon, 02 Nov 2026 02:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:44 AM IST
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Reflected on Haryana 60-year journey of development and its cultural heritage.
01jjrp03- जिला स्तरीय हीरक जयंती समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुति देते कलाकार। स्रोत : प्रचार वि - फोटो : samvad
झज्जर। हरियाणा के गठन के 60 वर्ष पूरे होने पर रविवार को राजकीय नेहरू पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय हीरक जयंती समारोह आयोजित किया गया। इसमें विधायक राजेश जून और डीसी वर्षा खांगवाल ने शिरकत की। समारोह में प्रदेश की छह दशक की विकास यात्रा, उपलब्धियों और सांस्कृतिक विरासत को याद किया गया।
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कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संबोधन का सीधा प्रसारण भी किया गया। डीसी वर्षा खांगवाल ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह की शुरुआत वंदे मातरम से हुई। कुरुक्षेत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हरियाणा की हीरक जयंती के लोगो का विमोचन भी किया।
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डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि प्रदेश का छह दशक का सफर संघर्षों, उपलब्धियों और विकास के विभिन्न पड़ावों से जुड़ा है। नई पीढ़ी को भी प्रदेश के गौरवशाली इतिहास से परिचित करवाना चाहिए।
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समारोह में शिक्षा विभाग की मोनिका और मुकेश की ओर से तैयार रंगोली के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, विकास और सरकारी योजनाओं को दर्शाया गया। हरियाणवी कलाकार गणेश नूनवाल और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नूना माजरा की छात्राओं ने लोकनृत्य की प्रस्तुति दी।
इस अवसर पर एडीसी जगनिवास, एसडीएम विशाल कुमार, रेणुका नांदल, सीटीएम ऋतु, डीएफओ साहिति रेड्डी, डीआरओ मनवीर सिंह, डीईओ रतींद्र सिंह, डीडीपीओ निशा तंवर और डीआईपीआरओ दिनेश कुमार मौजूद रहे।

हर हरियाणावासी के लिए गर्व का अवसर : राजेश जून
विधायक राजेश जून ने कहा कि प्रदेश के 60 वर्ष पूरे होना हर हरियाणावासी के लिए गर्व और उत्सव का अवसर है। यह आयोजन प्रदेश की विकास यात्रा, ऐतिहासिक उपलब्धियों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को याद करने का अवसर है।

01jjrp03- जिला स्तरीय हीरक जयंती समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुति देते कलाकार। स्रोत : प्रचार वि

01jjrp03- जिला स्तरीय हीरक जयंती समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुति देते कलाकार। स्रोत : प्रचार वि- फोटो : samvad

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