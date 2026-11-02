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Jhajjar-Bahadurgarh News: पुलिस ने अवैध पिस्तौल संग 2 युवकों को दबोचा

Mon, 02 Nov 2026 02:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:43 AM IST
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Police nabbed 2 youths with an illegal pistol
बहादुरगढ़। झज्जर पुलिस की सीआईए-दो बहादुरगढ़ टीम ने अवैध देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान डाबला निवासी जतिन के रूप में हुई। पुलिस को दिल्ली-रोहतक मार्ग पर झज्जर मोड़ के पास गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर टीम ने पुरानी अदालत के रास्ते पर कचरा शेड के पास से जतिन को पकड़ा। तलाशी में उसके कब्जे से एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। जतिन हथियार रखने का कोई वैध लाइसेंस नहीं दिखा सका। पुलिस ने थाना शहर बहादुरगढ़ में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। हथियार सप्लाई करने वाले चांदौर निवासी अभिषेक को भी गिरफ्तार किया गया। प्रभारी निरीक्षक धीरज कुमार ने बताया कि अभिषेक ने ही जतिन को अवैध पिस्तौल उपलब्ध कराया था। पुलिस अब हथियारों की खरीद-फरोख्त के नेटवर्क की जांच कर रही है।
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