Jhajjar-Bahadurgarh News: धनतेरस पर बीडीपीओ ने पौधरोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

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इस दौरान एसईपीओ मुकेश कुमार, विकास दहिया, जसदीप सहायक, अभिमन्यु लेखाकार और संदीप सेवादार मौजूद रहे। सभी ने लगाए गए पौधों की देखभाल करने का संकल्प लिया। विज्ञापन





इस दौरान एसईपीओ मुकेश कुमार, विकास दहिया, जसदीप सहायक, अभिमन्यु लेखाकार और संदीप सेवादार मौजूद रहे। सभी ने लगाए गए पौधों की देखभाल करने का संकल्प लिया।

बादली। खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय परिसर में बीडीपीओ सुमित बैनीवाल ने पौधरोपण कर धनतेरस पर्व मनाया। उन्होंने कहा कि दीपावली पर पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखना भी जरूरी है। सभी को प्रदूषण रहित दीपावली मनाने के साथ पौधरोपण को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को घर और सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाने चाहिए। एक पौधा लगाकर भी पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है।