Jhajjar-Bahadurgarh News: तेज रफ्तार कार की टक्कर से दूध विक्रेता की मौत, चालक फरार

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पुलिस को दी शिकायत में राजपाल ने बताया कि 31 अक्तूबर को शाम करीब 4:30 बजे वह साईं बाबा मंदिर के पास अपने पड़ोसी देवेंद्र से मिला थे। दोनों सड़क किनारे खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान रोहतक रोड की तरफ से आई कार (एचआर-13-वाई-1023) के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए देवेंद्र को टक्कर मार दी। वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गए।राजपाल के अनुसार चालक ने पहले कार रोकी, लेकिन देवेंद्र को संभालने के दौरान वह वाहन लेकर फरार हो गया। राहगीरों की मदद से घायल को नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।लाइनपार थाना प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि आरोपी चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।