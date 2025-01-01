Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jhajjar/Bahadurgarh News ›   Message on crop residue management conveyed at farmers' fair

Jhajjar-Bahadurgarh News: किसान मेले में फसल अवशेष प्रबंधन का दिया संदेश

Sat, 07 Nov 2026 01:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:54 AM IST
विज्ञापन
Message on crop residue management conveyed at farmers' fair
फोटो - किसान मेले में स्टाल का अवलोकन करते हुए एसडीओ डॉ. राजेंद्र मेहरा व किसान। संवाद
गोहाना। सेक्टर-7 स्थित कम्युनिटी सेंटर में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया गया। मेले में कृषि अधिकारियों ने किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। मेले में कृषि उप निदेशक बलवंत सहारन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि पराली जलाने से भूमि की उर्वरता पर बुरा असर पड़ता है। पराली जलाने से मिट्टी में मौजूद मित्र कीट नष्ट हो जाते हैं। वहीं फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करने से भूमि की उर्वरता और मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है। मेले के दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने प्रगतिशील किसानों को फसलों में उचित मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग, खाद एवं बीज के सही चयन तथा समय पर सिंचाई करने की तकनीकी जानकारी दी। उन्होंने किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया, ताकि उत्पादन बढ़ाने के साथ खेती की लागत कम करके अधिक मुनाफा कमाया जा सके। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से विभिन्न स्टॉल भी लगाए गए, जिनके माध्यम से किसानों को विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, उपलब्ध सेवाओं और कृषि संबंधी सुविधाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर कृषि वैज्ञानिक डॉ. संदीप अंतिल, एसडीओ राजेंद्र प्रसाद, एसडीओ डॉ. संदीप वर्मा, कृषि अभियंता इंजीनियर अमीन आदि उपस्थित थे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed