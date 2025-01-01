Jhajjar-Bahadurgarh News: दो साल से आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं पक रहा भोजन, अब मिलेगा

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वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग ने अब सभी पात्र लाभार्थियों को निर्धारित मेनू के अनुसार पोषण आहार उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं।जिला कार्यक्रम अधिकारी ने पत्र क्रमांक 5740-46 के माध्यम से सभी महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि टेक होम राशन (टीएचआर) और गर्म पका हुआ भोजन (एचसीएम) नियमित रूप से वितरित किया जाए।निर्देशों के अनुसार छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को निर्धारित मानकों के अनुसार राशन दिया जाए। वहीं, तीन से छह वर्ष तक के बच्चों को केंद्रों पर प्रतिदिन ताजा और पौष्टिक पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाया जाए।विभाग ने संबंधित सुपरवाइजर और सीडीपीओ को केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। भोजन और राशन वितरण में लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।2025 का पूरा ईंधन और पिसाई का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। ऐसे में वर्कर अपनी जेब से कब तक खर्च करेंगी। भुगतान होने के बाद ही पका हुआ भोजन दोबारा शुरू किया जा सकेगा। सरकार को इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए।