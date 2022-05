{"_id":"62952820580b454672594dac","slug":"kanika-rathi-of-bahadurgarh-secured-64th-rank-in-upsc-exam","type":"story","status":"publish","title_hn":"UPSC Result: बहादुरगढ़ की कनिका राठी ने हासिल की 64वीं रैंक, केंद्रीय गृह मंत्रालय की नौकरी छोड़ दी थी परीक्षा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, बहादुरगढ़ (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 31 May 2022 01:55 AM IST