Jhajjar-Bahadurgarh News: भाला फेंक में ऋतिक, लंबी कूद में आयुषी रहीं प्रथम

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कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ हुआ। विद्यार्थियों ने खेल भावना और अनुशासन के साथ खेलने की शपथ ली। इसके बाद चारों सदनों गंगा, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और साबरमती के विद्यार्थियों ने मार्च पास्ट किया। जिला स्तरीय खिलाड़ियों ने मशाल जलाकर प्रतियोगिता का आगाज किया।भाला फेंक अंडर-17 में ऋतिक प्रथम, दक्ष द्वितीय और सनी तृतीय रहे। लंबी कूद अंडर-17 में आयुषी प्रथम, दीपाली द्वितीय तथा ऋषिका व लक्ष्मी तृतीय स्थान पर रहीं। शॉट पुट अंडर-19 में अंशु प्रथम, निशांत द्वितीय और अनुज तृतीय रहे। 200 मीटर अंडर-14 बालिका वर्ग में नीलाक्षी प्रथम, गरिमा द्वितीय और हिमांशी तृतीय रही।मुख्य अतिथि ने विजेताओं को पदक और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने खेल विद्यार्थियों के मानसिक विकास जरूरी बताया।