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Jhajjar-Bahadurgarh News: भाला फेंक में ऋतिक, लंबी कूद में आयुषी रहीं प्रथम

Sat, 07 Nov 2026 02:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:06 AM IST
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Hrithik stood first in the javelin throw, and Ayushi stood first in the long jump.
फोटो: सोनीपत के गुरुकुल मटिंडू में आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता की विजेता छात्राओं को सम्म
खरखौदा। गुरुकुल मटिंडू में शुक्रवार को वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि एसडीएम अमित भारद्वाज रहे। विद्यालय के अध्यक्ष ब्रिगेडियर सत्यदेव दहिया, डॉ. सतपाल वत्स, निदेशक दीपेंद्र दहिया ने उनका स्वागत किया।
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कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ हुआ। विद्यार्थियों ने खेल भावना और अनुशासन के साथ खेलने की शपथ ली। इसके बाद चारों सदनों गंगा, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और साबरमती के विद्यार्थियों ने मार्च पास्ट किया। जिला स्तरीय खिलाड़ियों ने मशाल जलाकर प्रतियोगिता का आगाज किया।
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भाला फेंक अंडर-17 में ऋतिक प्रथम, दक्ष द्वितीय और सनी तृतीय रहे। लंबी कूद अंडर-17 में आयुषी प्रथम, दीपाली द्वितीय तथा ऋषिका व लक्ष्मी तृतीय स्थान पर रहीं। शॉट पुट अंडर-19 में अंशु प्रथम, निशांत द्वितीय और अनुज तृतीय रहे। 200 मीटर अंडर-14 बालिका वर्ग में नीलाक्षी प्रथम, गरिमा द्वितीय और हिमांशी तृतीय रही।
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मुख्य अतिथि ने विजेताओं को पदक और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने खेल विद्यार्थियों के मानसिक विकास जरूरी बताया।
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