Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jhajjar/Bahadurgarh News ›   Hariom buffalo set a record by yielding 50 kg of milk.

Jhajjar-Bahadurgarh News: हरिओम की भैंस ने 50 किलो दूध देकर बनाया रिकॉर्ड

Fri, 06 Nov 2026 02:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:38 AM IST
विज्ञापन
Hariom buffalo set a record by yielding 50 kg of milk.
-फोटो 91 : मांडोठी निवासी हरिओम अपनी भैंस के साथ। स्रोत स्वयं - फोटो : Archive
बहादुरगढ़। गांव मांडौठी के पशुपालक हरिओम की दो भैंसों ने दूध उत्पादन में अपनी खास पहचान बनाई है। दूध की रिकॉर्डिंग के दौरान एक भैंस ने औसतन 50.880 किलोग्राम और दूसरी ने 43.546 किलोग्राम दूध प्रतिदिन दिया। दोनों भैंसों के बेहतर दूध उत्पादन के चलते पशुपालक हरिओम को पहला पुरस्कार मिला है। पशुपालन विभाग की ओर से वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अधिक दूध देने वाली भैंसों का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है।
विज्ञापन

विभाग की ओर से 2 से 4 नवंबर तक गांव मांडौठी के राजकीय पशु चिकित्सालय में दूध की रिकॉर्डिंग की गई। इस दौरान दोनों भैंसों के दूध को चार चरणों में मापा गया। पशुपालक हरिओम ने बताया कि पहली भैंस ने चार चरणों में क्रमश: 24, 26.380, 24.300 और 25.640 किलोग्राम दूध दिया। इस तरह उसका कुल दूध उत्पादन 76.320 किलोग्राम दर्ज किया गया, जबकि औसत 50.880 किलोग्राम प्रतिदिन रहा।
विज्ञापन

इसी प्रकार दूसरी भैंस ने चार चरणों में 22.400, 21.300, 19.740 और 24.280 किलोग्राम दूध दिया। इसका कुल उत्पादन 65.320 किलोग्राम रहा और औसत 43.546 किलोग्राम प्रतिदिन दर्ज किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

विभाग की ओर से 25 किलोग्राम से अधिक दूध देने वाली श्रेणी में एक भैंस को क्वालिफाइड दर्शाया गया है। रिकॉर्डिंग के दौरान दोनों भैंसों के कटड़ों का विवरण भी दर्ज किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed