Jhajjar-Bahadurgarh News: धनतेरस पर मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की पूजा, भजनों से भक्तिमय हुआ माहौल

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उन्होंने कहा कि धनतेरस समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक है। इस दिन मां लक्ष्मी के साथ भगवान धन्वंतरि और कुबेर की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का जनक और देवताओं का वैद्य माना जाता है। इस अवसर पर महिलाओं ने मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।कथा के बाद महिला संकीर्तन मंडली की सदस्यों ने मां लक्ष्मी के भजन प्रस्तुत किए। संतोष हंस, संगीता वर्मा, पूनम छाबड़ा और इंदू भूगड़ा ने भजनों से श्रद्धालुओं को भावविभोर किया। इस अवसर पर सुधांशु हंस और महिला समिति की प्रधान इंदू भूगड़ा ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दीं।इस अवसर पर विशन वधवा, नारायणी सरदाना, आंचल सेठी, आशू बजाज, प्रीति गाबा, भावना काठपालिया, संध्या आर्य, अर्पित सेवक और रमेश लखेरा सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि स्वच्छता में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए दीपावली से पहले घरों की साफ-सफाई की जाती है, ताकि मां लक्ष्मी का स्वागत किया जा सके।