Jhajjar-Bahadurgarh News: तीन दशक बाद मिले कॉलेज के पूर्व विद्यार्थी, गुरुजनों का किया सम्मान

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पुराने विद्यार्थियों के बीच पहुंचने पर धर्मवीर मलिक का सम्मान किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने कॉलेज जीवन से जुड़े संस्मरण साझा किए। लंबे समय बाद अपने शिष्यों से मिलकर धर्मवीर मलिक भी भावुक हो उठे।धर्मवीर मलिक ने कहा कि करीब 20 साल पहले शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों से विदा ली थी, लेकिन यह देखकर खुशी हो रही है कि विद्यार्थियों ने गुरु-शिष्य के रिश्ते को कभी सेवानिवृत्त नहीं होने दिया। वर्षों बाद भी विद्यार्थियों का स्नेह और सम्मान मिलना एक शिक्षक के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने विद्यार्थियों के इस अपनापन को अनमोल सम्मान बताया।अस्सी के दशक के अंतिम वर्षों और नब्बे के दशक की शुरुआत में राजकीय कॉलेज बहादुरगढ़ आसपास के करीब 50 गांवों और दिल्ली के सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। उस दौर में यहां से शिक्षा प्राप्त कर निकले अनेक विद्यार्थी आज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।