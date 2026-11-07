Jhajjar-Bahadurgarh News: छात्र के सिर पर जैकेट ढककर पीटने के मामले में पांच सहपाठी नामजद

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स्कूल में 11वीं कक्षा के छात्र गोविंद ने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि वह बुधवार को स्कूल में थे। नौवां पीरियड इकोनॉमिक्स विषय का था। उसी समय एक छात्र के अभिभावक स्कूल में पहुंचे तो शिक्षिका उनके साथ बातचीत करने लगी थीं। इसी दौरान उनके पांच सहपाठियों ने कक्षा में शरारत करते हुए उनके छोटे भाई गोपाल के सिर पर जैकेट रखकर मारने की कोशिश की, तो उन्होंने विरोध किया। उनके भाई ने बीमार होने की बात कही थी। इस पर आरोपियों ने उनके भाई को छोड़ दिया और अचानक उनके पास आकर उनके सिर पर जैकेट डाली और हमला कर दिया। हमले में सहपाठी का कड़ा या कोई नुकीली चीज उनके सिर में लगने से खून बहने लगा। छात्र को अस्पताल में उपचार दिलाया गया। अब मामले में पांच छात्रों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है।छात्र के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले में गहनता से जांच कर कार्रवाई की जाएगी।-संजय, थाना प्रभारी, बहालगढ़