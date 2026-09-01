Jhajjar-Bahadurgarh News: कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन

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एचएसईबी वर्कर्स यूनियन सब यूनिट बादली के प्रधान प्रवीण कुमार ने कहा कि संयुक्त संघर्ष मोर्चा नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करता है। उन्होंने सरकार से मांगों पर गंभीरता से विचार कर कर्मचारी संगठनों से बातचीत करने की अपील की, ताकि प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे।उन्होंने कहा कि 11, 12 और 13 अगस्त की प्रस्तावित हड़ताल जनता के हित में स्थगित की गई थी, लेकिन सरकार ने सहमति वाली मांगों पर भी वादाखिलाफी की। इससे कर्मचारियों में रोष है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो अगली हड़ताल में कर्मचारी सक्रिय रूप से शामिल होंगे।