Jhajjar-Bahadurgarh News: बार एसोसिएशन के पांच पदों पर चुनाव आज, 13 उम्मीदवार मैदान में
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Fri, 11 Sep 2026 02:20 AM IST
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झज्जर। बार एसोसिएशन झज्जर के पांच पदों के लिए आज सुबह आठ बजे से शाम साढ़े चार बजे तक चुनाव होगा। कोषाध्यक्ष पद पर अधिवक्ता सौरभ निर्विरोध विजयी हो चुके हैं। शेष पांच पदों के लिए 13 अधिवक्ता उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।
चुनाव अधिकारियों द्वारा आज शाम को सभी पदों के परिणाम घोषित किए जाएंगे। बार एसोसिएशन झज्जर के चुनाव में 1256 अधिवक्ताओं को मतदान का अधिकार मिला है। चुनाव के लिए दो बूथ और आठ बूथ कैबिन बनाए गए हैं। बूथ नंबर एक पर क्रम संख्या एक से 650 तक के अधिवक्ता मतदान करेंगे। इसके लिए एक से चार तक के बूथ कैबिन का उपयोग होगा। बूथ नंबर दो पर क्रम संख्या 651 से 1303 तक के अधिवक्ता वोट डालेंगे। यहां पांच से आठ तक के बूथ कैबिन इस्तेमाल किए जाएंगे।
चुनाव अधिकारियों ने बार एसोसिएशन झज्जर के चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बुधवार शाम तक 1255 अधिवक्ताओं को मतदान का अधिकार था। वीरवार को एक अधिवक्ता को बार कौंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा से अनुमति मिली। इसके बाद कुल 1256 अधिवक्ताओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। सभी पदों पर बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराए जाएंगे।
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चुनाव अधिकारियों द्वारा आज शाम को सभी पदों के परिणाम घोषित किए जाएंगे। बार एसोसिएशन झज्जर के चुनाव में 1256 अधिवक्ताओं को मतदान का अधिकार मिला है। चुनाव के लिए दो बूथ और आठ बूथ कैबिन बनाए गए हैं। बूथ नंबर एक पर क्रम संख्या एक से 650 तक के अधिवक्ता मतदान करेंगे। इसके लिए एक से चार तक के बूथ कैबिन का उपयोग होगा। बूथ नंबर दो पर क्रम संख्या 651 से 1303 तक के अधिवक्ता वोट डालेंगे। यहां पांच से आठ तक के बूथ कैबिन इस्तेमाल किए जाएंगे।
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चुनाव अधिकारियों ने बार एसोसिएशन झज्जर के चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बुधवार शाम तक 1255 अधिवक्ताओं को मतदान का अधिकार था। वीरवार को एक अधिवक्ता को बार कौंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा से अनुमति मिली। इसके बाद कुल 1256 अधिवक्ताओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। सभी पदों पर बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराए जाएंगे।
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