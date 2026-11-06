Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jhajjar/Bahadurgarh News ›   DTP takes action against illegal RMC plants; 8 plants demolished

Jhajjar-Bahadurgarh News: अवैध आरएमसी प्लांटों पर डीटीपी की कार्रवाई, 8 प्लांट ध्वस्त

Fri, 06 Nov 2026 02:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:44 AM IST
विज्ञापन
DTP takes action against illegal RMC plants; 8 plants demolished
फोटो नंबर 72: आरएमसी प्लांट को तोड़ते बुलडोजर। (संवाद) - फोटो : samvad
बादली। अवैध रूप से चल रहे आरएमसी प्लांटों पर डीटीपी झज्जर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वीरवार को 8 प्लांटों को ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई एचएसपीसीबी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। डीटीपी की टीम ने बादली क्षेत्र के अलग-अलग गांव में चल रहे इन प्लांटों पर बुलडोजर चलाया।
विज्ञापन

इस दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर तहसीलदार श्रीनिवास मौके पर मौजूद रहे। कार्रवाई ग्रैप-2 लागू होने के बाद वायु प्रदूषण को रोकने के लिए की गई है। जिन प्लांटों को ध्वस्त किया गया है उनमें श्री विनायक प्रोमिक्स याकूबपुर, पी एंड एस इंफ्रा प्लांट-2 दादरी तोए, बालाजी ट्रेडर्स दादरी तोए, बालाजी कंस्ट्रक्शन नौरंगपुर, अल्ट्राटेक आरएमसी उकलाना, हिंदुस्तान आरएमसी, बीकेजे बिल्डटेक निमाना और चाहर आरएमसी शामिल हैं।
विज्ञापन

प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी अजय बुरा ने बताया कि ये सभी प्लांट बिना किसी अनुमति के चल रहे थे और भारी मात्रा में धूल व प्रदूषण फैला रहे थे। वहीं एम/एस कॉम आरएमसी बादली ने विभागीय कार्रवाई से पहले ही अपना अवैध निर्माण खुद ही तोड़ लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

एचएसपीसीबी की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है। ग्रैप-2 के नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी अवैध निर्माण व प्रदूषण फैलाने वाली इकाई को बख्शा नहीं जाएगा। एचएसपीसीबी की ओर से और भी अवैध प्लांटों की सूची मिली है, जिन पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।

विशाल कुमार, एसडीएम
गुभाना में अवैध हॉट मिक्स प्लांट चिह्नित
गुभाना गांव में अवैध तरीके से चल रहे हॉट मिक्स प्लांटों को विभाग ने चिह्नित किया है। एचएसपीसीबी और डीटीपी की संयुक्त जांच में कुछ प्लांट बिना अनुमति चलते मिले हैं। विभाग ने अगली कार्रवाई में इन्हें तोड़ने के लिए कमर कस ली है और जल्द ही ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जाएगा।
फोटो नंबर 72: आरएमसी प्लांट को तोड़ते बुलडोजर। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें