Jhajjar-Bahadurgarh News: 71 साल बाद दिवाली पर बनेंगे दो विशेष राजयोग, सुख-समृद्धि के बनेंगे योग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

लालचंद कॉलोनी निवासी ज्योतिषाचार्य रमेश भगत ने बताया कि बुधादित्य राजयोग सूर्य और बुध की युति से बनता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान और नेतृत्व क्षमता का कारक माना गया है, जबकि बुध बुद्धि, वाणी, तर्क और व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों ग्रहों की युति से बनने वाला यह योग निर्णय क्षमता, कार्यकुशलता और कारोबार के लिए शुभ माना जाता है।रमेश भगत ने बताया कि लक्ष्मीनारायण राजयोग बुध और शुक्र की युति से बनता है। बुध बुद्धि और व्यापार, जबकि शुक्र सुख-सुविधा, वैभव, कला और भौतिक संपन्नता का कारक माना जाता है। दोनों ग्रहों का यह संयोग आर्थिक उन्नति और सुख-सुविधाओं में वृद्धि का संकेत देता है। उन्होंने बताया कि दिवाली मां लक्ष्मी की पूजा और सुख-समृद्धि की कामना का विशेष पर्व है। ऐसे में दोनों राजयोगों को धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मान्यता है कि शुभ ग्रह योगों में पूजा-अर्चना और नए कार्यों की शुरुआत सकारात्मक फल दे सकती है।रमेश भगत ने बताया कि दोनों राजयोगों में बुध की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके प्रभाव से बुद्धि, संवाद और व्यापारिक समझ को बल मिलने की मान्यता है। वहीं, सूर्य और शुक्र के साथ बनने वाले ग्रह संयोग मान-सम्मान, सुख-सुविधा और आर्थिक समृद्धि से जोड़कर देखे जाते हैं। हालांकि, ज्योतिषीय प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली और ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं।व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पूजन: कुंभ लग्न, दोपहर 1:00 से 2:31 बजे तक।घरों में पूजन: प्रदोष काल में स्थिर वृषभ लग्न, शाम 5:37 से 7:34 बजे तक।महानिशा पूजन: सिंह लग्न में रात 12:05 से 2:19 बजे तक।धनतेरस: छह नवंबर को त्रयोदशी तिथि पर पर्व मनाया जाएगा। पूजन का शुभ समय शाम 6:02 से रात 7:57 बजे तक रहेगा।गोवर्धन पूजा: दस नवंबर मंगलवार को प्रतिपदा तिथि पर पर्व मनाया जाएगा। पूजन का शुभ समय सुबह 6:40 से 8:50 बजे तक रहेगा।भाई दूज: 11 नवंबर बुधवार को पर्व मनाया जाएगा। पूजन का शुभ समय दोपहर 1:10 से 3:20 बजे तक रहेगा।