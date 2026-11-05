Jhajjar-Bahadurgarh News: 71 साल बाद दिवाली पर बनेंगे दो विशेष राजयोग, सुख-समृद्धि के बनेंगे योग

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लालचंद कॉलोनी निवासी ज्योतिषाचार्य रमेश भगत ने बताया कि सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग बनता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान और नेतृत्व क्षमता का कारक माना गया है, जबकि बुध बुद्धि, वाणी, तर्क और व्यापार से जुड़ा है। ऐसे में यह संयोग निर्णय क्षमता, कार्यकुशलता और कारोबार के लिए शुभ माना जाता है।लक्ष्मीनारायण राजयोग भी रहेगा खासरमेश भगत ने बताया कि बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मीनारायण राजयोग बनता है। बुध जहां बुद्धि और व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं शुक्र सुख-सुविधा, वैभव और भौतिक संपन्नता का कारक माना जाता है। दोनों ग्रहों का संयोग आर्थिक उन्नति और व्यापारिक गतिविधियों के लिए शुभ संकेत देने वाला माना जाता है।उन्होंने बताया कि दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना और सुख-समृद्धि की कामना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि शुभ ग्रह योगों में पूजा और नए कार्यों की शुरुआत सकारात्मक फल देती है। हालांकि, इन योगों का प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के तीन शुभ मुहूर्त- व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पूजन: कुंभ लग्न दोपहर 1:00 से 2:31 बजे तक।- घरों में पूजन: प्रदोष काल में स्थिर वृषभ लग्न शाम 5:37 से 7:34 बजे तक।- महानिशा पूजन: सिंह लग्न में रात 12:05 से 2:19 बजे तक।धनतेरस से भाई दूज तक पर्वों के शुभ मुहूर्त- धनतेरस (6 नवंबर): पूजन का शुभ समय शाम 6:02 से रात 7:57 बजे तक।- गोवर्धन पूजा (10 नवंबर): पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:40 से 8:50 बजे तक।- भाई दूज (11 नवंबर): पूजन का शुभ समय दोपहर 1:10 से 3:20 बजे तक।