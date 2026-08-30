Jhajjar-Bahadurgarh News: अवैध पिस्तौल के साथ आरोपी गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Sun, 30 Aug 2026 04:52 PM IST
विज्ञापन
बहादुरगढ़। पुलिस कमिश्नरेट झज्जर के अभियान के तहत सीआईए-वन बहादुरगढ़ टीम ने एक आरोपी को पकड़ा है। उसके कब्जे से एक अवैध देसी पिस्तौल बरामद हुई। पुलिस के अनुसार, आरोपी अमन पर पहले भी आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।
प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि 29 अगस्त को मुख्य सिपाही सोनू बालौर रोड पर गश्त कर रहे थे। उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि अमन मेला ग्राउंड स्थित नंदी गौशाला के पास अवैध पिस्तौल लेकर खड़ा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। युवक ने भागने का प्रयास किया, पर उसे काबू कर लिया गया। तलाशी में उसके पास से अवैध देसी पिस्तौल मिली। आरोपी कोई लाइसेंस या परमिट नहीं दिखा सका। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
विज्ञापन
प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि 29 अगस्त को मुख्य सिपाही सोनू बालौर रोड पर गश्त कर रहे थे। उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि अमन मेला ग्राउंड स्थित नंदी गौशाला के पास अवैध पिस्तौल लेकर खड़ा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। युवक ने भागने का प्रयास किया, पर उसे काबू कर लिया गया। तलाशी में उसके पास से अवैध देसी पिस्तौल मिली। आरोपी कोई लाइसेंस या परमिट नहीं दिखा सका। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
विज्ञापन