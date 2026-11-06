Jhajjar-Bahadurgarh News: रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए आयोजित कैंप में 52 डिजिटल सर्टिफिकेट बनाए

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कैंप में खजाना अधिकारी इंद्रजीत, अधीक्षक रमेश कुमार, पेंशन डीलिंग से जुड़े दीपक कुमार और जगदीश अहलावत ने पेंशनर्स को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और खजाना संबंधी प्रक्रियाओं की जानकारी दी। बैठक की अध्यक्षता खंड प्रधान रमेश जाखड़ ने की, जबकि संचालन महासचिव राजबीर राहड़ ने किया।बैठक में 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली की तैयारियों और संगठन के सदस्यता अभियान पर चर्चा हुई। इसके अलावा 65, 70, 75 और 80 वर्ष की आयु पूरी होने पर क्रमशः 5, 10, 15 और 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन, फैमिली पेंशनर्स को एलटीसी, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और विभागों में पेंशनर्स के लिए अलग सिंगल विंडो काउंटर की मांग उठाई गई।इस अवसर पर दिलबाग सिंह दलाल, बलबीर सिंह पंघाल, बलबीर सिंह यादव, दिलीप रावत, विष्णु जांगड़ा, जयपाल गुढ़ा और रामेश्वर बिरधाना मौजूद रहे।