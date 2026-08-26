सोनिया हत्या मामला: तीन माह बाद पकड़ा गया आरोपी पति, प्रेस की तार से गला घोंटकर उतारा था मौत के घाट

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पुलिस के अनुसार, 1 मई को सेक्टर 13 निवासी सौरभ आनंद ने अपनी पत्नी व शिक्षिका सोनिया की प्रेस की तार से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद से ही सौरभ आनंद फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए सामाजिक संगठनों द्वारा लगातार धरना-प्रदर्शन किए जा रहे थे।सौरभ आनंद की तलाश में पुलिस ने विभिन्न राज्यों में भी उसकी खोजबीन की थी। आरोपी को दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड में देखे जाने की सूचनाओं के आधार पर लुक आउट नोटिस भी जारी किया गया था। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर उसकी तलाश जारी थी, लेकिन वह लगातार अपनी जगह बदल रहा था।पुलिस ने सौरभ आनंद के भाई नितिन, भाभी वंदना और मां के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवा चुकी है, जिसमें प्रेस के तार से गला घोंटने से मौत की पुष्टि हुई थी। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले में आगे की पूछताछ और जांच कर रही है।