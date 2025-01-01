Hisar News: कब्रिस्तान के पास से दो युवक 10.32 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार

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हांसी। सीआईए-1 टीम ने साई कॉलोनी स्थित कब्रिस्तान के पास से भिवानी निवासी साहिल उर्फ भोलू और पंशुल 10.32 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारी राजेंद्र कुमार के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि दो युवक नशीला पदार्थ लेकर कब्रिस्तान के पास खड़े हैं। टीम ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली तो साहिल उर्फ भोलू से 10.32 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। थाना शहर हांसी में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूछताछ में खरीद और सप्लाई से जुड़े पहलुओं की जानकारी ली गई। आरोपियों की निशानदेही पर हेरोइन खरीदने के स्थान की भी निशानदेही करवाई गई। संवाद