{"_id":"627d81adaa89767be12625a5","slug":"the-second-unit-of-khedar-thermal-power-plant-will-start-soon","type":"story","status":"publish","title_hn":"हरियाणा: खेदड़ थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट जल्द होगी शुरू, चार्टर प्लेन से चीन के इंजीनियर और राउटर लाए जाएंगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, हिसार (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 13 May 2022 03:22 AM IST