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Hisar News: रिंग में जीत का जोश...लोहान क्लब के मुक्केबाज चमके

Mon, 05 Oct 2026 12:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Mon, 05 Oct 2026 12:58 AM IST
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The excitement of victory in the ring... Lohan Club's boxers shone
प्रतियोगिता के बाद विजेता का हाथ उठाते रेफरी। 
हिसार। समाजसेवी मनजीत लोहान की पुण्यतिथि पर शनिवार शाम पुराना राजकीय महाविद्यालय के खेल मैदान में पांचवीं फाइट नाइट हुई। हरियाणा एवं जिला मुक्केबाजी संघ की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में नौ मुकाबले हुए।
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संयोजक नवीन बॉक्सर ने बताया कि लोहान क्लब के खिलाड़ियों ने अधिकतर मुकाबलों में जीत दर्ज की। विजेताओं में विनीत, निश्चल, मयंक, प्रवेश, अर्णव, नीरज गोयत, संचित, देवांश और साहिल शामिल रहे। क्लब पदाधिकारियों और प्रशिक्षकों ने खिलाड़ियों को बधाई दी।
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पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और मुख्य अतिथि समाजसेवी एवं उद्योगपति राजेंद्र गावड़िया ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। जिला परिषद अध्यक्ष सोनू सिहाग डाटा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मंजीत लोहान बॉक्सिंग क्लब के प्रधान नरेश वालिया ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य युवाओं को मुक्केबाजी के लिए प्रेरित करना है। पूजा दूहन, संगीता, माया, निशा, राहुल, मंदीप नैन और सद्दाम हुसैन निर्णायक रहे।
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हरियाणवी गायक राममेहर महला और आजाद खांडा ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम में पूर्व चेयरमैन डॉ. जगबीर सिंह, डीएसपी शक्ति सिंह, जिला पार्षद अजय धुंधवाल, विकास लोहान, डॉ. डीएस सैनी, ईश आर्य और सोनू सैनी मौजूद रहे।
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