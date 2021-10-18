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पुलिस अधीक्षक (एसपी) विनोद कुमार ने एप के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार का यह एप देशभर में लागू आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) का हिस्सा है।इसके माध्यम से पुलिस, अग्निशमन, चिकित्सा, आपदा प्रबंधन, रेलवे और महिला, बच्चों व बुजुर्गों से जुड़ी आपातकालीन सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध हैं। एप में एसओएस कॉल एवं अलर्ट, साइलेंट कम्युनिकेशन, ट्रैकमी यात्रा निगरानी और आसपास के स्वयंसेवकों से सहायता के लिए शाउट अलर्ट सहित 16 विशेष सुविधाएं हैं।इसके अलावा विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों की प्रोफाइल बनाने, बिना लॉगिन त्वरित कॉल करने और सहायता अनुरोध की वास्तविक समय में स्थिति जानने की सुविधा भी है। एसपी ने कहा कि कई बार आपात स्थिति में व्यक्ति अपनी परेशानी खुलकर नहीं बता पाता।ऐसे में साइलेंट कम्युनिकेशन और एसओएस अलर्ट मददगार साबित हो सकते हैं। उन्होंने महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को एप के उपयोग के प्रति जागरूक करने तथा अकेले यात्रा के दौरान ट्रैकमी सुविधा का लाभ उठाने की अपील की।उन्होंने कहा कि एप को एंड्रॉयड और आईओएस दोनों मोबाइल फोन में डाउनलोड किया जा सकता है। आमजन स्वयं इसका उपयोग सीखें और परिवार व आसपास के लोगों को भी इसकी जानकारी दें। समय पर मिली सहायता किसी की जान बचाने में अहम भूमिका निभा सकती है।