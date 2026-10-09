हरियाणा: सोनीपत के कथूरा गांव में मंदिर पुजारी की पीट-पीटकर हत्या, भाई के साथ अभद्रता की अफवाह बनी वजह

सोनीपत जिले के गांव कथूरा में एक देवी मंदिर के पुजारी सचिन की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। यह घटना भाई के साथ अभद्रता की अफवाहों के चलते हुई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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जानकारी के अनुसार, 25 वर्षीय सचिन पिछले तीन साल से कथूरा गांव के देवी मंदिर में पुजारी के तौर पर रह रहा था। रविवार को, भाई के साथ अश्लील अफवाहों के चलते कुछ लोगों ने कथित तौर पर सचिन को बेरहमी से पीटा। मारपीट के बाद सचिन गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर चिकित्सक पहुंचे, जिन्होंने सचिन को मृत घोषित कर दिया।घटना की सूचना मिलते ही बरोदा पुलिस और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम मौके पर पहुंच गई और सबूत जुटाने का काम शुरू कर दिया। कैथल जिले के गांव रोहेड़ा निवासी भाई अमन ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है।