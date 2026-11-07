Hisar News: धूल-धुएं से घुट रहा दम, एक्यूआई 321 दर्ज

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हिसार। शहर में लगातार छठे दिन हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही। स्मॉग के कारण लोगों को धूल और धुएं से भरी हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ा। शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 321 दर्ज किया गया। यह शुक्रवार के मुकाबले दो अंक कम रहा, लेकिन हवा की गुणवत्ता अब भी गंभीर बनी हुई है। पिछले तीन दिनों से एक्यूआई 300 के पार दर्ज किया जा रहा है।हवा में धूल के कणों को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम ने शनिवार को भी पानी का छिड़काव कराया। दिल्ली रोड, राजगढ़ रोड, कैमरी रोड, बरवाला रोड और सेक्टरों की मुख्य सड़कों पर वाटर स्प्रिंकलर चलाए गए। इसके अलावा बस क्यू शेल्टरों की धुलाई की गई और सड़कों के किनारे लगे पेड़ों पर भी पानी का छिड़काव किया गया।मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि हवा की गति बेहद कम होने के कारण धूल और धुएं के मिश्रण से हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में स्मॉग छाया हुआ है। तेज हवाएं चलने या बारिश होने से इससे राहत मिल सकती है। 10 नवंबर के बाद मौसम में सुधार के आसार हैं। वहीं, 14 नवंबर को हल्की बारिश होने की संभावना है।एक्यूआई का स्तरतारीख एक्यूआई7 नवंबर 3216 नवंबर3235 नवंबर3334 नवंबर2913 नवंबर2702 नवंबर2071 नवंबर188