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पुलिस को दी शिकायत में पेटवाड़ निवासी उमेश ने बताया कि पिता धर्मपाल मंडी में आढ़त का काम करते हैं। शुक्रवार रात वे ताऊ चंद्र के घर गए हुए थे। वह मकान की ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में सो रहा था। करीब 9 बजे घर के बाहर से किसी व्यक्ति ने पिता धर्मपाल का नाम लेकर तीन बार आवाज लगाई। वह कमरे से बाहर आया तो एक युवक दिखाई दिया। उसने कपड़े से अपना मुंह ढक रखा था। वह घर का छोटा गेट खोलकर अंदर घुस आया। उसने जान से मारने की नीयत से उस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान पांच गोलियां चलीं जो घर में खड़ी कार पर लगीं। गोलियों की आवाज सुनकर पिता धर्मपाल और परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंच गए। इसी बीच आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गया।मौके से पांच खोल व शीशे के तीन टुकड़े बरामदसूचना मिलने पर नारनौंद थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जितेंद्र ढिल्लों मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान अलग-अलग जगह से पांच खोल और शीशे के तीन टुकड़े बरामद हुए। जांच अधिकारी एसआई रामलाल ने बताया कि उमेश के बयान पर अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमले की प्राथमिकी दर्ज की।व्यापारी ने कहा-किसान परिवार से हूं, दो करोड़ रुपये कहां से लाऊंव्यापारी धर्मपाल ने बताया कि वह किसान परिवार से संबंध रखते हैं, दो करोड़ रुपये कहां से लाऊं। उन्होंने बताया कि 23 नवंबर को व्हाट्सएप पर कॉल आई थी, लेकिन उठाई नहीं। इसके बाद आए वॉयस मैसेज को भी नहीं देखा। शुक्रवार रात वारदात के बाद मोबाइल चेक करने पर दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी का पता चला। हमलावर मोटरसाइकिल पर घर के दो चक्कर लगाने के बाद अंदर घुसा। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। गांवों में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। गनीमत रही कि कोई महिला या बच्चा हमलावर के सामने नहीं आया।एसआईटी गठित कर डीएसपी नारनौंद देवेंद्र नैन को प्रभारी बनाया है। टीम में थाना प्रभारी नारनौंद, सीआईए स्टाफ नारनौंद, पीओ स्टाफ हांसी और साइबर सेल को शामिल किया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। - विनोद कुमार, पुलिस अधीक्षक, हांसी