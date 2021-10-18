Hisar News: 25 गाड़ियों के शीशे टूटने के बाद चुस्त हुई पुलिस, शहर में बढ़ाई गश्त
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Sun, 29 Nov 2026 12:26 AM IST
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फतेहाबाद। शहर में वीरवार रात को जवाहर चौक, पुराना गुरुद्वारा रोड और डीएसपी रोड पर 20 से 25 गाड़ियों के शीशे तोड़े जाने की घटना के बाद पुलिस शुक्रवार शाम को सक्रिय नजर आई। पुलिस ने शहर में गश्त बढ़ाने के साथ-साथ असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी है।
शुक्रवार शाम को सेक्टर-3 में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ियों के अंदर और बाहर शराब पी रहे युवकों को रोककर सख्ती दिखाई। सेक्टर में कुछ युवक गाड़ियों के अंदर तो कुछ बाहर शराब पीते हुए मिले। पुलिस ने युवकों से पूछताछ की और उन्हें सख्त हिदायत दी। वहीं, शहर के अन्य हिस्सों में भी पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है। पुलिस संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के साथ उनसे पूछताछ कर रही है।
पुलिस प्रवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि शहर में पुलिस गश्त बढ़ाई गई है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो तुरंत डायल 112 पर सूचना दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।
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शुक्रवार शाम को सेक्टर-3 में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ियों के अंदर और बाहर शराब पी रहे युवकों को रोककर सख्ती दिखाई। सेक्टर में कुछ युवक गाड़ियों के अंदर तो कुछ बाहर शराब पीते हुए मिले। पुलिस ने युवकों से पूछताछ की और उन्हें सख्त हिदायत दी। वहीं, शहर के अन्य हिस्सों में भी पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है। पुलिस संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के साथ उनसे पूछताछ कर रही है।
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पुलिस प्रवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि शहर में पुलिस गश्त बढ़ाई गई है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो तुरंत डायल 112 पर सूचना दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।
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