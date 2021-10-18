Hisar News: डेबिट कार्ड बदलकर खाते से निकाले 65 हजार रुपये

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हिसार। आईजी चौक के पास खालसा पेट्रोल पंप स्थित एटीएम पर एक युवक ने धोखे से डेबिट कार्ड बदलकर व्यक्ति के खाते से 65 हजार रुपये निकाल लिए। पीड़ित करण सिंह की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।जांच अधिकारी जितेंद्र के अनुसार सिसाय कालीरावण निवासी करण सिंह ने बताया कि वह बच्चों सहित फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता है। 19 अक्तूबर को सुबह करीब साढ़े नौ बजे वह एटीएम से पैसे निकालने गया था। वहां पहले से एक युवक मौजूद था जो उसे देखकर बाहर निकल गया। इसके बाद वह चुपके से दोबारा एटीएम में आ गया।करण के अनुसार, जब वह पैसे निकाल रहा था तो युवक ने मशीन पर हाथ मारकर कहा कि इस विकल्प से 10 हजार रुपये नहीं निकलेंगे। इसी दौरान उसने करण का डेबिट कार्ड निकालकर दूसरा कार्ड डाल दिया। बैलेंस की पर्ची पर डेबिट ब्लॉक लिखा आया जिसके बाद वह घर लौट गया।कुछ देर बाद मोबाइल पर खाते से रुपये निकलने के संदेश आने लगे। करण ने बैंक शाखा पहुंचकर कार्ड ब्लॉक करवाया लेकिन तब तक खाते से 65 हजार रुपये निकल चुके थे। उसे शक है कि युवक ने धोखाधड़ी से कार्ड बदलकर रकम निकाली है।