Hisar News: मंत्री गंगवा ने गोशालाओं को वितरित किए `1.20 करोड़ अनुदान के चेक

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गंगवा ने कहा कि गो माता की सेवा, संरक्षण एवं संवर्धन हमारी सनातन संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का अभिन्न अंग है। प्रदेश सरकार गोशालाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने तथा गो सेवा के इस पवित्र संकल्प को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन सतबीर वर्मा, सरपंच रामफल पूनिया, मोहन शर्मा, रघुवीर पूनिया, गोशाला समिति प्रधान उदय सिंह जांगड़ा, राजेंद्र सांगवान सहित कई गो भक्त व नागरिक मौजूद रहे।इन गोशालाओं को जारी की गई अनुदान राशिबरवाला विधानसभा क्षेत्र की जिन गोशालाओं को यह सहायता राशि प्रदान की गई है उनमें बाबा मोतीनाथ गोशाला जुगलान को 19 लाख 64 हजार 385 रुपये, लाडवा गोशाला को 18 लाख 66 हजार 166 रुपये, गोपाल गोशाला टोहाना रोड बरवाला को 17 लाख 45 हजार 323 रुपये, गोरक्षा सेवा समिति अग्रोहा रोड बरवाला को 17 लाख 34 हजार 287 रुपये, शिव गोशाला समिति न्याणा को 16 लाख 78 हजार 4 रुपये तथा राधा कृष्ण गोशाला धांसू को 12 लाख 81 हजार 816 रुपये की राशि दी गई। इसके अतिरिक्त शालीग्राम गोधाम तलवंडी राणा को 10 लाख 72 हजार 687 रुपये, श्याम गो सेवा समिति पंघाल को 5 लाख 18 हजार 686 रुपये और उमा मनोहर गो सेवा सदन तलवंडी राणा को 1 लाख 88 हजार 713 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की गई।